SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıklayacak!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığına yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında haftanın 4. eleme adayı da bugün belirlenecek ve potaya giren Anıl, Ayşe, Sema ile aralarından biri bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak. Öte yandan yarışmayı takip eden izleyiciler bu hafta adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyerek 31 Mayıs 2022 "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Survivor kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm son dakika bilgiler.