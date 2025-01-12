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Haberler Yaşam Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:48 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:49

Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'in heyecan dolu yeni sezonu hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta, All Star ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununu kazanarak büyük bir avantaj elde eden Gönüllüler takımı, bu hafta da galibiyetini sürdürmeye çalışacak. All Star ünlüler takımı ise, kayıpları önlemek ve rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için sahaya güçlü bir şekilde çıkacak. Peki, 12 Ocak 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Türkiye All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı performansları le All Star'a damga vururken aynı zamanda iseyirciler hangi takımın kazandığına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 12 Ocak 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
12 Ocak 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU 12 OCAK 2025?
Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında habererde yer verilecektir.

Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

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