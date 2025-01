Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Türkiye All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı performansları le All Star'a damga vururken aynı zamanda iseyirciler hangi takımın kazandığına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 12 Ocak 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...