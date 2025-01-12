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Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
21:49
Survivor kim kazandı? 12 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025'in heyecan dolu yeni sezonu hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta, All Star ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununu kazanarak büyük bir avantaj elde eden Gönüllüler takımı, bu hafta da galibiyetini sürdürmeye çalışacak. All Star ünlüler takımı ise, kayıpları önlemek ve rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için sahaya güçlü bir şekilde çıkacak. Peki, 12 Ocak 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu?