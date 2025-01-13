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Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
21:22
Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor! Yeni bölümde All Star ve Gönüllüler takımları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Dokunulmazlığı kazanan takım gecenin keyfini çıkarırken, kaybeden takım ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci ismi belirlemek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da bu kez dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım kazandıi ikinci eleme adayı kim oldu?