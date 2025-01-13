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Haberler Yaşam Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 21:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:22

Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor! Yeni bölümde All Star ve Gönüllüler takımları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Dokunulmazlığı kazanan takım gecenin keyfini çıkarırken, kaybeden takım ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci ismi belirlemek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da bu kez dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım kazandıi ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda zafer Gönüllüler takımının olurken, eleme potasına giren ilk isim Göksu olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu bir mücadele verecek. Peki, 13 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar...

Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili gelişmeer yaşandığında haberlerde yer veriilecektir.

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Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASI

1- Göksu

2-

Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.

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