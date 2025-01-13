Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda zafer Gönüllüler takımının olurken, eleme potasına giren ilk isim Göksu olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu bir mücadele verecek. Peki, 13 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar...