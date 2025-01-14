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Haberler Yaşam Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:14

Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?

Survivor 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. bölümde izleyiciler, dokunulmazlık oyununda yaşanan çekişmeli anlar ve gerilim dolu dakikalarla karşılaştı. Haftanın yeni dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, iki üyelerini aday olarak belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 14 Ocak'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?

Survivor 2025'te heyecan dorukta! Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçiyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı olmuştu ve bu zaferin ardından ilk eleme adayı Göksu olarak belirlenmişti. İkinci dokunulmazlık oyununu ise All Star takımı kazanmış ve Gönüllüler takımından Merve'yi potaya göndermişlerdi. Peki, Survivor 14 Ocak 2025'te kim kazandı, dokunulmazlık hangi takımın oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?

ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor. Eleme adayları belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?

SURVİVOR ELEME POTASI

1- Göksu

2- Merve

3-

4-

Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.

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