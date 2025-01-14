Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?

Survivor 2025'te heyecan dorukta! Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçiyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı olmuştu ve bu zaferin ardından ilk eleme adayı Göksu olarak belirlenmişti. İkinci dokunulmazlık oyununu ise All Star takımı kazanmış ve Gönüllüler takımından Merve'yi potaya göndermişlerdi. Peki, Survivor 14 Ocak 2025'te kim kazandı, dokunulmazlık hangi takımın oldu? İşte ayrıntılar...