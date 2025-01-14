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Survivor kim kazandı? 14 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya gitti?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
21:14
Survivor 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. bölümde izleyiciler, dokunulmazlık oyununda yaşanan çekişmeli anlar ve gerilim dolu dakikalarla karşılaştı. Haftanın yeni dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, iki üyelerini aday olarak belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 14 Ocak'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?