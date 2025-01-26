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SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
21:29
SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışta gözler sonuca çevrildi. Survivor'ın son bölümünde düello yarışını kaybederek adaya veda eden isim Göksu olmuştu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen soruların yanıtı!