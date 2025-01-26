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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:29 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:29

SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışta gözler sonuca çevrildi. Survivor'ın son bölümünde düello yarışını kaybederek adaya veda eden isim Göksu olmuştu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen soruların yanıtı!

SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star haftanın ilk dokunulmazlık oyununda "erkekler haftası" yaşanıyor. Dokunulmazlık yarışını kaybeden takım potaya erkek yarışmacılar arasından isim yazacak. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda "26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Survivor 26 Ocak 2025 ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından bu hafta erkek bir yarışmacı ilk eleme adayı olarak seçilecek.

SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
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SURVİVOR KİM KAZANDI? 26 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
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