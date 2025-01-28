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SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
21:33
Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Haftanın iki dokunulmazlık oyununu geride bırakan yarışmacılar, üçüncü dokunulmazlık oyunu için hazırlıklarını tamamladı. Dünkü oyunun galibi Mavi takım olurken, eleme adayı kırmızı takımdan Batuhan oldu. Peki, 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? İşte, kazanan takım ve eleme adayı olan isim!