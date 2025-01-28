SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununun galibi merak edildi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında izleyiciler kırmızı ve mavi takımın mücadelesine tanıklık ediyor. İki takımın kıyasıya yarıştığı hayatta kalma yarışında günün kaybedeni bir eleme adayı belirleyecek. Peki, 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?