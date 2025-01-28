Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 21:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:33

SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Haftanın iki dokunulmazlık oyununu geride bırakan yarışmacılar, üçüncü dokunulmazlık oyunu için hazırlıklarını tamamladı. Dünkü oyunun galibi Mavi takım olurken, eleme adayı kırmızı takımdan Batuhan oldu. Peki, 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? İşte, kazanan takım ve eleme adayı olan isim!

SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununun galibi merak edildi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında izleyiciler kırmızı ve mavi takımın mücadelesine tanıklık ediyor. İki takımın kıyasıya yarıştığı hayatta kalma yarışında günün kaybedeni bir eleme adayı belirleyecek. Peki, 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (28 OCAK)

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Adilhan, ikinci eleme adayı Batuhan Gökgöz oldu.

Üçüncü eleme adayı ise henüz açıklanmadı!

SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SURVİVOR KİM KAZANDI? 28 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
SON DAKİKA