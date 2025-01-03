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Giriş Tarihi: 03.01.2025 20:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 20:01

SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

3 Ocak Survivor 2025'te heyecan dorukta! Bu akşamki dokunulmazlık oyununda kazanan takım belirlenirken, bir eleme adayı daha ortaya çıkıyor. Survivor izleyicileri, bu önemli mücadelede kimlerin kazandığını ve 3. eleme adayının kim olduğunu yakından takip ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025, 3 Ocak akşamı izleyicilerini ekrana kilitledi. Takımların büyük çabalarla mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda, kazanan takım ve eleme adayı merak edildi. Haftanın 1. ve 2. dokunulmazlık oyununda kazanan All Star ekibi olmuştu. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın birinci ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan All Star ekibi oldu.

Üçüncü dokunulmazlık oyunun kazananı ise henüz belli olmadı.

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SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Göksu, ikinci eleme adayı Tuğba olmuştu.

Üçüncü eleme adayı ise henüz belli olmadı.

SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2025 KADROSU

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgoz
  • Melih Altın
  • Doğuş Dicle
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı

SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

ALL STAR TAKIMI

  • Zeynep Alkan
  • Serenay Aktaş
  • Batuhan Karacakaya
  • Adem Kılıç
  • İsmail Balaban
  • Ayşe Yüksel
  • Sema Aydemir
  • Barış Murat Yağcı
  • Yağmur Banda
  • Yusuf Yıldız
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