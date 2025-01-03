SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025, 3 Ocak akşamı izleyicilerini ekrana kilitledi. Takımların büyük çabalarla mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda, kazanan takım ve eleme adayı merak edildi. Haftanın 1. ve 2. dokunulmazlık oyununda kazanan All Star ekibi olmuştu. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?