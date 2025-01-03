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SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
20:01
SURVİVOR KİM KAZANDI? 3 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?
3 Ocak Survivor 2025'te heyecan dorukta! Bu akşamki dokunulmazlık oyununda kazanan takım belirlenirken, bir eleme adayı daha ortaya çıkıyor. Survivor izleyicileri, bu önemli mücadelede kimlerin kazandığını ve 3. eleme adayının kim olduğunu yakından takip ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?