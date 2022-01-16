Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli? 2022 Survivor Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal mesleği, hayatı, yaşı ve memleketi
Giriş Tarihi: 16.01.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 14:36

Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli? 2022 Survivor Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal mesleği, hayatı, yaşı ve memleketi

Tv8 ekranlarının uzun soluklu programı Survivor 2022, bu hafta başlıyor. All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak olan Survivor'da geçtiğimiz senelerde yarışmış Mert Öcal'da yer alıyor. Mert Öcal'ın yaşı, mesleği, memleketi ve hayatına dair detaylar programın sıkı takipçilerinin merak konusu haline geliyor. Peki, Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar;

Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli? 2022 Survivor Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal mesleği, hayatı, yaşı ve memleketi

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor'da, bu yıl All Star konsepti uygulanacak. Survivor 2022'de daha önce yarışmış olan Mert Öcal, ünlüler takımında yer alacak. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2022 Ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal'ın yaşı, mesleği ve memleketi

Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli? 2022 Survivor Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal mesleği, hayatı, yaşı ve memleketi

MERT ÖCAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, MESLEĞİ NE?

2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu. Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli? 2022 Survivor Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal mesleği, hayatı, yaşı ve memleketi

Filmleri ve Dizileri:

2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015

2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)

2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)

2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)

2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)

SON DAKİKA