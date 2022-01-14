Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2022 Ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal yaşı, mesleği ve memleketi

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor'da, bu yıl All Star konsepti uygulanacak. Survivor 2022'de daha önce yarışmış olan Mert Öcal, ünlüler takımında yer alacak. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2022 Ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal'ın yaşı, mesleği ve memleketi