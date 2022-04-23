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Haberler Yaşam Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 15:36

Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın önceki bölümünde takımlar karıştırıldı. Yeni haftayla birlikte ise ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kazanan takım ise gönüllüler oldu ve ünlüler takımından Gökhan ilk eleme adayı oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Nisa Bölükbaşı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlık durumu izleyicileri üzerken, Nisa'nın yardımına ilk koşanın Barış Murat Yağcı olması dikkatlerden kaçmadı. Bazı izleyiciler Barış'ın bu hareketini takdir ederken, pek çok kişi ise Barış ile Nisa arasındaki buzların bu olayın ardından eriyeceğini düşünüyor.

Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...

Survivor 2022'nin yeni bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşandı! Parkurda son derece süratli bir şekilde ilerleyen Nisa Bölükbaşı, şanssız bir şekilde sakatlandı. Sakatlık durumu izleyicileri üzerken, Nisa'nın yardımına ilk koşanın Barış Murat Yağcı olması dikkatlerden kaçmadı. Barış'ın bu hareketi pek çok izleyici tarafından takdir gördü.

Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...

TAKIMLAR KARIŞTI
21 Nisan'da yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı konseyde yeni takımları açıkladı. Kadınlardan Ayşe ve Sude kırmızı takıma geçerken Nagihan da mavi takıma geçti. Erkeklerden de takım değiştiren isimler Gökhan, Perviz, Anıl ve Atakan oldu.

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Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...

YENİ TAKIMLAR
Böylece kırmızı takımda Ayşe, Sude, Merve, Sema, Gökhan, Anıl, Adem, Barış, Batuhan yer aldı.
Mavi takımda ise Nagihan, Nisa, Evrim, Seda, Perviz, Atakan, Berkan, Ogeday, Hikmet yarışacak.

Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...

İLK DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLERİN
Takımların karışmasından sonra oynanan ilk dokunulmazlık oyununu ise kazanan takım gönüllüler oldu.
Ünlüler takımından haftanın ilk eleme adayı oylama sonucu Gökhan Keser oldu.

Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...

NİSA SAKATLANDI!
Survivor 2022'nin yeni bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşandı! Parkurda son derece süratli bir şekilde ilerleyen Nisa Bölükbaşı, şanssız bir şekilde sakatlandı.

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