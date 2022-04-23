Haberler Yaşam Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...

Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 15:36

Survivor Nisa sakatlandı, Barış Murat Yağcı Ogeday’dan önce davrandı! Hiç kimse beklemiyordu...

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın önceki bölümünde takımlar karıştırıldı. Yeni haftayla birlikte ise ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kazanan takım ise gönüllüler oldu ve ünlüler takımından Gökhan ilk eleme adayı oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Nisa Bölükbaşı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlık durumu izleyicileri üzerken, Nisa'nın yardımına ilk koşanın Barış Murat Yağcı olması dikkatlerden kaçmadı. Bazı izleyiciler Barış'ın bu hareketini takdir ederken, pek çok kişi ise Barış ile Nisa arasındaki buzların bu olayın ardından eriyeceğini düşünüyor.