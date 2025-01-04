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Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
22:40
Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?
Survivor All Star'da gözler ödül oyunu sonucuna çevrildi. Gönüller ve All Star ekibinin kıyasıya yarıştığı oyunda kazanan kim oldu merak edildi. Dokunulmazlık ve düello oyunlarının geride kaldığı haftada, rekabet yarışı ödül oyunuyla devam etti. Peki, 4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, ödül oyunun galibi olan takım...