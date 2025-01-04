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Haberler Yaşam Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:40

Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star'da gözler ödül oyunu sonucuna çevrildi. Gönüller ve All Star ekibinin kıyasıya yarıştığı oyunda kazanan kim oldu merak edildi. Dokunulmazlık ve düello oyunlarının geride kaldığı haftada, rekabet yarışı ödül oyunuyla devam etti. Peki, 4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, ödül oyunun galibi olan takım...

Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyunu ekrana geldi. Murat Ceylan'ın sunumuyla TV8'de yayınlanan hayatta kalma mücadelesinde haftanın ilk ödül oyununda kazanan takım poğaça yiyecek. Peki, Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, 4 Ocak 2025 ilk ödül oyunun galibi olan takım!

Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR 2025'TE SEZONUN İLK ÖDÜLÜ BELLİ OLDU!

Survivor'da bu sezonun ilk ödülü poğaça oldu. Kazanan takım aynı zamanda Olta takımının da sahibi olacak.

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Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025 Ünlüler-Gönüllüler takımı arasında sezonun ilk ödül oyunu mücadelesi gerçekleşti ve kazanan All Star ekibi oldu.

Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR 2025 KADROSU

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgoz
  • Melih Altın
  • Doğuş Dicle
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı

Survivor ilk ödül oyunun galibi oldu! 💥4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

ALL STAR TAKIMI

  • Zeynep Alkan
  • Serenay Aktaş
  • Batuhan Karacakaya
  • Adem Kılıç
  • İsmail Balaban
  • Ayşe Yüksel
  • Sema Aydemir
  • Barış Murat Yağcı
  • Yağmur Banda
  • Yusuf Yıldız
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