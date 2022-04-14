Survivor ödül oyununda bu akşam heyecan dorukta. Ünlüler ve gönüllüler takımının tam motive şekilde çıktığı zorlu parkurda ilk mücadele az önce başladı. Ödülün sahibi olarak açlıklarını bir nebze olsun geçirmek ve enerji toplamak isteyen yarışmacılar için parkurda tansiyonun yükseldiği anlar da oldu. Peki, Bu akşam Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte heyecan dolu gecede Survivor ödül oyununun galibi ve detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA TANSİYON YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz Salı günkü elemede ünlüler takımı Gizem Memiç'i uğurlamıştı. Adaya veda eden bir kadın yarışmacının daha ardından kırmızılı takım bir kişi daha azaldı. Şimdi ise Survivor ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet ekranlara gelecek.