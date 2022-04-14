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Haberler Yaşam Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 21:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 21:59

Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

Survivor All Star programında bu akşam kıyasıya rekabetle ödül oyunu ekranlara geldi. Zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler takımı adeta canlarını dişlerine taktı ve ödülün sahibi olabilmek adına yarıştı. Programın izleyenleri "14 Nisan 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle parkurlarda kaybettikleri enerjiyi oyun sonundaki ödülle tamamlamak isteyen yarışmacıların haliyle tansiyonu da yükseldi. Peki, Bu akşam Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte heyecan dolu akşamdan dikkat çeken gelişmeler...

Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununda bu akşam heyecan dorukta. Ünlüler ve gönüllüler takımının tam motive şekilde çıktığı zorlu parkurda ilk mücadele az önce başladı. Ödülün sahibi olarak açlıklarını bir nebze olsun geçirmek ve enerji toplamak isteyen yarışmacılar için parkurda tansiyonun yükseldiği anlar da oldu. Peki, Bu akşam Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte heyecan dolu gecede Survivor ödül oyununun galibi ve detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA TANSİYON YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz Salı günkü elemede ünlüler takımı Gizem Memiç'i uğurlamıştı. Adaya veda eden bir kadın yarışmacının daha ardından kırmızılı takım bir kişi daha azaldı. Şimdi ise Survivor ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet ekranlara gelecek.

Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam iki takımın da kıyasıya mücadelesi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Özellikle ödül oyunlarında canlarını dişlerine takan iki takım, zorlu parkurda ödülün sahibi olabilmek için mücadele ediyor.

Henüz oyunun sonucu belli olmadı. Detaylar haberimizde olacak...

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Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

İşte o isim;

Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.

Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

Perşembe günü ekrana gelecek bölümde Hikmet ile Adem arasında gerginlik yaşanacak. Atakan'ın kendisine sıra gelmeden atış denemesi üzerine Hikmet de deneme yapmak isteyecek.

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