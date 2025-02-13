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Haberler Yaşam Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:08

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan dolu anlar ödül oyunu ile devam ediyor! Gönüllüler ve All Star takımı, zorlu parkurda karşı karşıya gelerek büyük ödül için kıyasıya mücadele verecek. Heyecan dolu yarışın ardından yarışmacılar, eğlenceli "Bil Bakalım" oyununda bilgi ve tahmin yeteneklerini konuşturacak. Peki, 13 Şubat 2025 Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Günün eleme adayı kim oldu?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan dorukta! Zorlu ada koşulları rekabeti artırırken, yarışmacılar büyük ödül için mücadele edecek. Ödül oyununun ardından dokunulmazlık oyunu oynanacak ve haftanın son eleme adayı belli olacak. Peki, 13 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar…

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da oyun ödülü heyecanı devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
1. Sevgi

2. Serenay

3. Sema

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?
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