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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
22:08
Survivor'da heyecan dolu anlar ödül oyunu ile devam ediyor! Gönüllüler ve All Star takımı, zorlu parkurda karşı karşıya gelerek büyük ödül için kıyasıya mücadele verecek. Heyecan dolu yarışın ardından yarışmacılar, eğlenceli "Bil Bakalım" oyununda bilgi ve tahmin yeteneklerini konuşturacak. Peki, 13 Şubat 2025 Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Günün eleme adayı kim oldu?