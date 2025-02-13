Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat Survivor Türkiye eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan dorukta! Zorlu ada koşulları rekabeti artırırken, yarışmacılar büyük ödül için mücadele edecek. Ödül oyununun ardından dokunulmazlık oyunu oynanacak ve haftanın son eleme adayı belli olacak. Peki, 13 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar…