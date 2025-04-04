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Haberler Yaşam Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor'da ödül heyecanı!
Giriş Tarihi: 04.04.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 21:41

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor'da ödül heyecanı!

Survivor'da ödül heyecanı yaşanıyor. 4 dokunulmazlık oyununun ardından haftanın motivasyonunu yakalamak isteyen All Star ve Gönüllüler takımı ödülü kaçırmak istemiyor. Eleme düellosu öncesi takımlarda parkurun heyecanı yaşanıyor. Peki; TV8 ile 4 Nisan 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da ödül heyecanı!

Survivor ödül oyununu kim kazandı 4 Nisan 2025 tarihi ile yanıt arıyor. Dominik'te yaşanan mücadele sürüyor. Takımlar yavaş yavaş azalırken şampiyonluk için favoriler belirlenmeye başladı. Peki, TV8 ile Survivor'da ödülü hangi takım aldı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da ödül heyecanı!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. İki takım da ödülü almak için parkurda yerini aldı.

Yarışmada kazanan taraf henüz belli olmadı.

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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da ödül heyecanı!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Bu hafta Survivor'da oynanan 4 dokunulmazlık oyunundan 3'ü Gönüllülerin olurken 1 tanesi All Star takımının oldu. Haftanın eleme adayları ise şöyle:

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da ödül heyecanı!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

- SEDAT

- İSMAİL

- HİKMET

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da ödül heyecanı!