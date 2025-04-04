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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor'da ödül heyecanı!
Giriş Tarihi: 04.04.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
21:41
Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor'da ödül heyecanı!
Survivor'da ödül heyecanı yaşanıyor. 4 dokunulmazlık oyununun ardından haftanın motivasyonunu yakalamak isteyen All Star ve Gönüllüler takımı ödülü kaçırmak istemiyor. Eleme düellosu öncesi takımlarda parkurun heyecanı yaşanıyor. Peki; TV8 ile 4 Nisan 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?