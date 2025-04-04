Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da ödül heyecanı!

Survivor ödül oyununu kim kazandı 4 Nisan 2025 tarihi ile yanıt arıyor. Dominik'te yaşanan mücadele sürüyor. Takımlar yavaş yavaş azalırken şampiyonluk için favoriler belirlenmeye başladı. Peki, TV8 ile Survivor'da ödülü hangi takım aldı?