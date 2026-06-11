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SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor'da kim elendi, kim veda etti?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 22:44
SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor'da kim elendi, kim veda etti?
Survivor son eleme oyunu öncesinde yarışmacılar adada kalabilmek için kritik düellolarda mücadele ediyor. 11 Haziran 2026 tarihli bölümde Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede Nefise Karatay ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaşıyor. Eleme potasında yer alan isimler arasında rekabet giderek artarken, adaya veda edecek yarışmacı merak konusu oldu. Gözler, düello sonuçlarının ardından açıklanacak eleme kararına çevrildi.