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Giriş Tarihi: 11.06.2026 22:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 22:44

SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor'da kim elendi, kim veda etti?

Survivor son eleme oyunu öncesinde yarışmacılar adada kalabilmek için kritik düellolarda mücadele ediyor. 11 Haziran 2026 tarihli bölümde Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede Nefise Karatay ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaşıyor. Eleme potasında yer alan isimler arasında rekabet giderek artarken, adaya veda edecek yarışmacı merak konusu oldu. Gözler, düello sonuçlarının ardından açıklanacak eleme kararına çevrildi.

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SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor’da kim elendi, kim veda etti?

Survivor'da eleme gecesi yaklaşırken son düello eşleşmeleri yarışmanın seyrini belirliyor. Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş'ın mücadele ettiği kritik etapta, Nefise Karatay da Sercan Yıldırım karşısında adada kalma mücadelesi veriyor. Yarışmacılar parkurda ve düellolarda tüm güçlerini ortaya koyarken, hangi ismin Survivor hayaline veda edeceği koneyde netleşiyor.

SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor’da kim elendi, kim veda etti?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kritik düelloda, Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş mücadele ederken, diğer tarafta ise Nefise Karatay Sercan Yıldırım'la oynadı.

Nagihan ve Sercan düellodaki yarışta başarılı olarak, İstanbul'daki finale gidecek ilk 5'in içine girdi.

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SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor’da kim elendi, kim veda etti?

SURVİVOR SON ELEME OYUNU!

11 Haziran 2026 Survivor'da son eleme oyununda Nefise ve Deniz fianlde mücadele edecek.

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SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor’da kim elendi, kim veda etti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM VEDA ETTİ?

11 Haziran 2026 Survivor'a veda eden isim henüz açıklanmadı.

SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor’da kim elendi, kim veda etti?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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