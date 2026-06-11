SURVİVOR SON ELEME OYUNU! 11 Haziran 2026 Survivor’da kim elendi, kim veda etti?

Survivor'da eleme gecesi yaklaşırken son düello eşleşmeleri yarışmanın seyrini belirliyor. Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş'ın mücadele ettiği kritik etapta, Nefise Karatay da Sercan Yıldırım karşısında adada kalma mücadelesi veriyor. Yarışmacılar parkurda ve düellolarda tüm güçlerini ortaya koyarken, hangi ismin Survivor hayaline veda edeceği koneyde netleşiyor.