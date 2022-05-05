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Haberler Yaşam Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:39

Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın son bölümünde eleme konseyi yaşanırken, Barış Murat Yağcı adaya veda eden isim olmuştu. Bu veda pek çok kişiye göre erken veda oldu. Survivor 2022'nin yeni bölüm fragmanı dün gece yayınlandı. Fragmanda, Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından olan Merve Aydın'ın acılar içinde yerde kıvrandığı görüldü. Acun Ilıcalı 'Acil Durum Konseyi'nde konuşmakta zorluk çekerken, iddialara göre Merve Aydın'ın adadaki hayatı sakatlık nedeniyle son buldu.

Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen programın son bölümünde eleme konseyi gerçekleştirilmiş ve hayallerine veda eden isim sürpriz bir şekilde Barış Murat Yağcı olmuştu. Bugün ise yayınlanan yeni bölüm fragmanında şoke eden bir olay yaşandı. Fragmanda, sevilen yarışmacı Merve Aydın'ın acı içinde kıvrandığı görüntüler izleyenleri üzdü. Hemen ardından ise Acil Durum Konseyi'nde Acun Ilıcalı'nın konuşması sosyal medyaya damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın konseydeki şoke eden sözleri Merve için Survivor'ın bittiğine yorumlandı. İşte detaylar;

Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…

SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU!

Sevilen yarışmanın son bölümünde adaya ve hayallerine veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu. Barış Murat Yağcı'nın elenmesi hem sosyal medyada hem de adada büyük şok yarattı.

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Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…

SURVİVOR MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Merve Aydın'ın son durumu merak edilmeye başladı. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda Nisa ile yarışırken bacağından sakatlanan ve "Bitti" diye bağıran Merve Aydın'ın yarışmadan diskalifiye olup olmadığı merak ediliyor. Survivor'da Merve'nin son durumu bu akşam Acun Ilıcalı'nın konseyde yapacağı açıklama sonrası belli olacak.

Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…

ACUN ILICALI'DAN FLAŞ SÖZLER

Survivor yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın konseydeki sözleri damga vuruyor. Merve Aydın'ın yaşadığı büyük acı sonrasında konseyde herkesin moralinin bozuk olduğu görülürken, Acun Ilıcalı, "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" ifadelerini kullanıyor. Bu sözlerin ardından Merve Aydın'ın bu akşam yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…

MERVE AYDIN'IN ANNESİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Survivor 2022 ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Merve Aydın 1990 doğumlu. Aydın'ın annesi, 2021 yılında kanserden dolayı hayatını kaybetti.

MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul'da doğmuştur. Merve Aydın'ın mesleği sporculuktur. 800 metre açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

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