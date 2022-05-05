Haberler Yaşam Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…

Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:39

Survivor tarihinde görülmemiş diskalifiye! Acun Ilıcalı bile konuşmakta zorlandı…

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın son bölümünde eleme konseyi yaşanırken, Barış Murat Yağcı adaya veda eden isim olmuştu. Bu veda pek çok kişiye göre erken veda oldu. Survivor 2022'nin yeni bölüm fragmanı dün gece yayınlandı. Fragmanda, Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından olan Merve Aydın'ın acılar içinde yerde kıvrandığı görüldü. Acun Ilıcalı 'Acil Durum Konseyi'nde konuşmakta zorluk çekerken, iddialara göre Merve Aydın'ın adadaki hayatı sakatlık nedeniyle son buldu.