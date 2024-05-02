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Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı, hangi takım? 2 Mayıs 2024 Perşembe Survivor’da büyük ödül oyunu için mücadele!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
23:32
Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı, hangi takım? 2 Mayıs 2024 Perşembe Survivor’da büyük ödül oyunu için mücadele!
Survivor All Star 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınında kırmızı mavi takım mücadelesi yerini, Türküye Yunanistan karşılaşmasına bıraktı. Kırmızı takımda Türk yarışmacılar, Mavi takımda ise Yunanistan'lı yarışmacılar mücadele etti. Büyük ödül için yarışan iki takım kıyasıya rekabet etti. Peki, Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe Survivor'da büyük ödül oyunu!