Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?

SURVİVOR YUNUS EMRE MAVİ TAKIMA GEÇTİ!

Acun Ilıcalı Nagihan, Nefise ve Aleyna'nın bir araya gelerek Yunus Emre'nin takımdan gitmek istediklerini belirttiklerini söylerken, bu açıklamanın ardından Nagihan ve Yunus Emre arasında hesaplaşma gerçekleşti. Sezonun başında Aleyna'yla sık sık kavga eden Nagihan bu kavgaların nedeninin Yunus Emre olduğunu belirtirken, Yunus Emre'nin kendisine "Beni Aleyna'dan uzak tut" dediğinin altını çizdi.

Yunus Emre'nin bu söylemlere rağmen daha sonra Aleyna'yla kendi isteğiyle aşırı yakın olduğunu gören Nagihan bu konuda bir şey yapmaktan vazgeçtiğini söylerken, Yunus Emre tüm bu iddiaları yalanladı.