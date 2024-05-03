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Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
00:59
Survivor All Star 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınında kırmızı mavi takım mücadelesi yerini, Türküye Yunanistan karşılaşmasına bıraktı. Kırmızı ve Mavi takım olarak iki ekibe ayrılarak karışık yapılan yarışın kazananı belli oldu. Büyük ödül için yarışan iki takım kıyasıya rekabet etti. Peki, Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe Survivor'da büyük ödül oyunu!