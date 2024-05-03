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Haberler Yaşam Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 00:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 00:59

Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?

Survivor All Star 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınında kırmızı mavi takım mücadelesi yerini, Türküye Yunanistan karşılaşmasına bıraktı. Kırmızı ve Mavi takım olarak iki ekibe ayrılarak karışık yapılan yarışın kazananı belli oldu. Büyük ödül için yarışan iki takım kıyasıya rekabet etti. Peki, Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe Survivor'da büyük ödül oyunu!

Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?

Survivor All Star heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 2 Mayıs yayınında acil durum konseyi bir araya geldi. Yapılan konseyde gündemde Yunus Emre vardı. Acun Ilcalı Yunus Emre'nin mavi takıma geçeceğini açıkladı. Sonrasında ise Türkiye Yunanistan ödül oyunu için karşılaşma başladı. Peki, Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? İşte, günün kazananı!

Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?

SURVİVOR YUNUS EMRE MAVİ TAKIMA GEÇTİ!

Acun Ilıcalı Nagihan, Nefise ve Aleyna'nın bir araya gelerek Yunus Emre'nin takımdan gitmek istediklerini belirttiklerini söylerken, bu açıklamanın ardından Nagihan ve Yunus Emre arasında hesaplaşma gerçekleşti. Sezonun başında Aleyna'yla sık sık kavga eden Nagihan bu kavgaların nedeninin Yunus Emre olduğunu belirtirken, Yunus Emre'nin kendisine "Beni Aleyna'dan uzak tut" dediğinin altını çizdi.

Yunus Emre'nin bu söylemlere rağmen daha sonra Aleyna'yla kendi isteğiyle aşırı yakın olduğunu gören Nagihan bu konuda bir şey yapmaktan vazgeçtiğini söylerken, Yunus Emre tüm bu iddiaları yalanladı.

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Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?

2 MAYIS 2024 PERŞEMBE SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL OYUNU!

Survivor All Star'da Türkiye Yunanistan arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşiyor!

Kazanan takım büyük ödülün sahibi olacak.

İşte, kazanan takım;

Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununun kazananı 12-8'lik skorla MAVİ TAKIM oldu.

Mavi takımda olup ödülden faydalanacak olan yarışmacılar;

Ogeday, Yunus Emre, Batuhan, Seda, Damla Furkan, Merve ve Yunan yarışmacılar olacak.

Survivor Türkiye Yunanistan Ödül Oyunu Kim Kazandı? 2 Mayıs 2024 Survivor’da mavi takıma hangi yarışmacı geçti?
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