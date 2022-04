Survivor All Star'da heyecan bitmiyor. Her hafta elenmemek ve final haftasına kalmak için adaylar sonuna kadar yarışıyor. 19 Nisan Survivor All Star eleme potası Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda şeklindeydi. SMS sonuçlarıyla birlikte elenen yarışmacı Survivor Yağmur oldu. Diğer üç yarışmacı en az bir hafta daha adada bulunmaya devam edecek. Peki, Yağmur Banda kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar…