Survivor yarışmacısı Duygu Bal kabusu yaşadı! Hastanelik olan Duygu Bal’ın başına öyle bir şey geldi ki…

Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, İstanbul Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. SURVİVOR YARIŞMACISI DUYGU BAL KABUSU YAŞADI! Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırdığı Duygu Bal, korku dolu anları Takvim'den Deniz Bayar'a anlattı. DUYGU BAL: DİRİ DİRİ YİYECEKLERDİ! 34 yaşında 1.90 boyundaki voleybolcu şunları söyledi: Korkunç bir facia yaşadım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı. Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım. Burnum kanıyordu. Oradakiler yardım etti. Şu an kuduz aşısı oluyorum. Köpeğimin yaralarını tedavi ediyoruz... Tek isteğinin sokaktaki başıboş köpeklerin alınması olduğunu söyleyen Bal, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Belediye bu kadar sorumsuz olamaz. Aynı yerde başka küçük bir köpeği daha öldürmüşler.'