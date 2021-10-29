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Haberler Yaşam Survivor yarışmacısı Duygu Bal kabusu yaşadı! Hastanelik olan Duygu Bal’ın başına öyle bir şey geldi ki…
Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 16:08

Survivor yarışmacısı Duygu Bal kabusu yaşadı! Hastanelik olan Duygu Bal’ın başına öyle bir şey geldi ki…

Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, İstanbul'da 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Hastanelik olan voleybolcu, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı

Survivor yarışmacısı Duygu Bal kabusu yaşadı! Hastanelik olan Duygu Bal’ın başına öyle bir şey geldi ki…

Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, İstanbul Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Survivor yarışmacısı Duygu Bal kabusu yaşadı! Hastanelik olan Duygu Bal’ın başına öyle bir şey geldi ki…

SURVİVOR YARIŞMACISI DUYGU BAL KABUSU YAŞADI!

Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırdığı Duygu Bal, korku dolu anları Takvim'den Deniz Bayar'a anlattı.

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Survivor yarışmacısı Duygu Bal kabusu yaşadı! Hastanelik olan Duygu Bal’ın başına öyle bir şey geldi ki…

DUYGU BAL: DİRİ DİRİ YİYECEKLERDİ!

34 yaşında 1.90 boyundaki voleybolcu şunları söyledi: Korkunç bir facia yaşadım. 5 köpek sinsice bize saldırdı.

Survivor yarışmacısı Duygu Bal kabusu yaşadı! Hastanelik olan Duygu Bal’ın başına öyle bir şey geldi ki…

Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı. Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi.

Survivor yarışmacısı Duygu Bal kabusu yaşadı! Hastanelik olan Duygu Bal’ın başına öyle bir şey geldi ki…

O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım.

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