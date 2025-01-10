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Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:09

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?

Survivor'da geçtiğimi hafta adada hayatta kalma mücadelesi başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programının bu akşam olup olmayacağı izleyenler tarafından merak edildi. All Star ve gönüllüler ekibinin kıyasıya mücadele ettiği programda en son elenen isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Peki, Survivor All Star 2025 yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?

Survivor var mı, yok mu, neden yok soruları gündemde. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan program tüm hafta yayında kalmıştı. Son olarak bir eleme gecesinin yaşandığı yarışma programında gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Survivor var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, yanıtı!

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?

SURVİVOR VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor MasterChef Türkiye finalinin ekrana gelecek olmasından dolayı yayınlanmayacak.

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SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8 yayın akışındaki bilgiye göre Survivor'ın yeni bölümü 11 Ocak 2025 Cumartesi saat 20:00'de ekrana gelecek.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?
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SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor All Star 2025 hangi günler yayınlanıyor?
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