Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Bu hafta bir erkek yarışmacı hayallerine veda ediyor. Finale adım adım yaklaşılan 2024 sezonunda eksilmeler dengeleri değiştiriyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın eleme adayları gündemde. Peki; 28 Nisan Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu mu, hangi takımdan çıktı?