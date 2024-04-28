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Haberler Yaşam Survivor'da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 20:47

Survivor'da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı için oyuna çıkan iki takım, All Star sezonunun en zor zamanına gelmiş durumda. Birleşme ardından yeniden mücadeleye kilitlenen yarışmacılar arasında tansiyon yükselmeye devam ederken sakatlıklar da baş gösteriyor. Furkan'ın sakatlığının yanı sıra Merve ile tartışması yeni bölüme damga vuruyor. Survivor 2. eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takımdan çıkıyor. Peki; TV8 ile 28 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, detaylar...

Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Bu hafta bir erkek yarışmacı hayallerine veda ediyor. Finale adım adım yaklaşılan 2024 sezonunda eksilmeler dengeleri değiştiriyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın eleme adayları gündemde. Peki; 28 Nisan Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu mu, hangi takımdan çıktı?

Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

FURKAN VE MERVE KRİZİ!

Merve'nin mavi takımda yerini almasıyla birlikte dengeler değişti. Yeni bölüm fragmanında görüldüğü üzere Furkan'ın hırslanarak ekip içinde bağırması Merve'yi sinirlendiriyor.

Öte yandan Furkan'ın oyun alanında geçirdiği sakatlık izleyenleri korkutuyor.

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Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA BİRLEŞME GERÇEKLEŞTİ!

Survivor birleşme partisi renkli dakikaları ekranlara taşıdı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un misafir olduğu gecede şarkı yarışması düzenlendi.

Gecenin en yüksek puan toplayan Batuhan, Ogeday, Özgür ve Berna yeniden sahne aldı. Yarışmanın kazananı ise Özgür oldu.

Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kazanan henüz belli olmadı. Kaybeden takım potaya gidiyor.

Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA HAFTANIN 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Bu hafta erkek yarışmacıların eleme haftası. 4 isim düelloya çıkıyor. Haftanın ilk eleme adayı Yasin oldu.

2. isim belli oluyor.

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