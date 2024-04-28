Haberler
Yaşam
Survivor'da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
20:47
Survivor'da 2. eleme adayı potaya giriyor! TV8 ile 28 Nisan Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?
Survivor eleme adayı için oyuna çıkan iki takım, All Star sezonunun en zor zamanına gelmiş durumda. Birleşme ardından yeniden mücadeleye kilitlenen yarışmacılar arasında tansiyon yükselmeye devam ederken sakatlıklar da baş gösteriyor. Furkan'ın sakatlığının yanı sıra Merve ile tartışması yeni bölüme damga vuruyor. Survivor 2. eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takımdan çıkıyor. Peki; TV8 ile 28 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, detaylar...