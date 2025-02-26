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Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
23:50
Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da 4. eleme adayı belirleniyor. Kadın yarışmacıların haftasında potaya girecek son isimle birlikte eleme düellosu belirlenmiş olacak. Oyunun ardından kaybeden takım için kritik olacak ada konseyi dengeleri değiştirecek. Bir kişi bu hafta hayallerine veda edecek. Survivor eleme adayı kim oldu sorusu yarışma takipçilerinin gündeminde. Peki; TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?