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Haberler Yaşam Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:50 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:50

Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da 4. eleme adayı belirleniyor. Kadın yarışmacıların haftasında potaya girecek son isimle birlikte eleme düellosu belirlenmiş olacak. Oyunun ardından kaybeden takım için kritik olacak ada konseyi dengeleri değiştirecek. Bir kişi bu hafta hayallerine veda edecek. Survivor eleme adayı kim oldu sorusu yarışma takipçilerinin gündeminde. Peki; TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu kırmızı ve mavi takım taraftarlarının gündeminde. Potaya giren ilk isimlerin ardından son isim de mücadeleye dahil oluyor. Düello eşleşmeleri de oyun sonrası gündemde olacak. Peki; 26 Şubat Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kazanan takım Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Kaybeden takım ada konseyinde potanın son ismini belirleyecek.

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Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyi ile ortaya çıkacak Survivor 4. eleme adayı henüz belirlenmedi.

Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1- Meryem

2- Senem

3- Asena

Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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