Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde zor kararlar... 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu kırmızı ve mavi takım taraftarlarının gündeminde. Potaya giren ilk isimlerin ardından son isim de mücadeleye dahil oluyor. Düello eşleşmeleri de oyun sonrası gündemde olacak. Peki; 26 Şubat Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?