Haberler
Yaşam
Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Haziran 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 21:36
Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Haziran 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor Türkiye 9 Haziran 2026 bölümünde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oluyor. Kritik mücadelede yarışmacılar hem fiziksel hem de mental olarak zorlu parkurda üstünlük kurmak için kıyasıya yarışıyor. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan isim netleşirken ada konseyinde dengeler yeniden şekilleniyor.