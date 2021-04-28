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Haberler Yaşam Survivor'da dün kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 - 16. hafta SMS sonuçları ile bu hafta Survivor'dan kim gitti? İşte adaya veda eden o isim
Giriş Tarihi: 27.04.2021 23:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 07:20

'da dün kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 - 16. hafta SMS sonuçları ile bu hafta Survivor'dan kim gitti? İşte adaya veda eden o isim

Uzun soluklu yarışma programı son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyunu ve sonrasında eleme konseyi heyecanı yaşadı. 'nın yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayınlanan yarışmanın geçen hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonucunda eleme adayları ve ile yeni eklenecek adaylar arasından bir kişi 16. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre adasına ve hayallerine veda edecek. Yarışmanın yakın takipçileri detayları öğrenmek isteyerek Survivorda kim elendi? Sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen 16. Hafta SMS oylaması sonuçları ile Survivorda kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve diğer tüm son dakika detayları.

Survivorda kim elendi? 27 Nisan 2021 son dakika SMS sonuçları ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünde şok İsmail detayı

ekranlarında yapımcılığında 27 Nisan 2021 Salı günü ekranlara gelen son bölümde kıran kırana geçen bir iletişim oyunu ve heyecanlı geçen bir eleme konseyi yaşandı. Oynanan dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerinde eleme potasına giren ile 'in yanına eklenecek olan yeni adaylardan birisi Survivor 16. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre adaya veda edecek. Yarışmanın son bölümüne ilişkin son dakika detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler Survivorda kim elendi? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 16. Hafta SMS oylaması sonuçları ile bu hafta Survivorda kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları şöyle;

Survivorda kim elendi? 27 Nisan 2021 son dakika SMS sonuçları ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünde şok İsmail detayı

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

yarışmacılarının moral ve motivasyon açısından en fazla bekledikleri ödüller arasında yer alan iletişim ödülü, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana geçen bir oyunla sahibini buldu.

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Survivorda kim elendi? 27 Nisan 2021 son dakika SMS sonuçları ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünde şok İsmail detayı

Kritik eleme konseyi öncesinde yapılan iletişim ödülü oyununda ünlüler takımı, gönüllüler takımına üstünlük kurarak hedeflenen sayıya ulaştı ve iletişim ödülü oyununu kazanan taraf oldu.

Survivorda kim elendi? 27 Nisan 2021 son dakika SMS sonuçları ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünde şok İsmail detayı

İLETİŞİM ÖDÜLÜNDE ŞOK İSMAİL DETAYI

İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımının yarışmacılarından Başpehlivan İsmail Balaban, annesiyle görüşmesi sırasında annesinin rahatsızlık yaşadığını belirtmesi sonrasında şok geçirdi.

Survivorda kim elendi? 27 Nisan 2021 son dakika SMS sonuçları ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünde şok İsmail detayı

SURVIVOR SMS BİRİNCİLERİ KİMLER

Noter onayıyla tarafından açıklanan 16. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre takım bazında en fazla oyu alan isimler şöyle;

  • POYRAZ (Gönüllüler)
  • İSMAİL (Ünlüler)
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