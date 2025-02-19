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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 01:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:36

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da heyecan giderek tırmanırken, ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyunu için mücadeleye çıkıyor. Oyunun sonunda, haftanın potasına girece üçüncü eleme adayı netleşecek. Bu hafta erkek yarışmacılarından biri yarışmaya veda edecek. Peki, 18 Şubat 2025 Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme potasına giren isim kim oldu?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Haftanın ilk eleme adayı Doğuş olarak belirlenirken, ikinci eleme adayı ise Efecan olmuştu. Yeni bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanabilmek için zorlu bir rekabete girecek. Peki, 18 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım All Star (Kırmızı Takım) takımı oldu.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da üçüncü eleme adayı, gönüllüler takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Yiğit Poyraz oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-DOĞUŞ

2-EFECAN

3-YİĞİT POYRAZ

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?

Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden ve elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.

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