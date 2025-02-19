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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
01:36
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Survivor All Star'da heyecan giderek tırmanırken, ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyunu için mücadeleye çıkıyor. Oyunun sonunda, haftanın potasına girece üçüncü eleme adayı netleşecek. Bu hafta erkek yarışmacılarından biri yarışmaya veda edecek. Peki, 18 Şubat 2025 Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme potasına giren isim kim oldu?