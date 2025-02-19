SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANDI: Konseyde sinirler gerildi! 18 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Haftanın ilk eleme adayı Doğuş olarak belirlenirken, ikinci eleme adayı ise Efecan olmuştu. Yeni bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanabilmek için zorlu bir rekabete girecek. Peki, 18 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve üçüncü eleme adayı kim oldu?