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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:01

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da heyecan her geçen gün artarken, ünlüler ve gönüllüler takımları bir kez daha dokunulmazlık mücadelesine çıkıyor. Oyunun sonunda haftanın dördündü eleme adayı belli olacak. Bu hafta erkek yarışmacılardan biri adaya veda edecek olup potada Doğuş, Efecan ve Yiğit Poyraz bulunuyor. Peki, 19 Şubat 2025 Survivor All Star'da dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu ve eleme potasına giren yarışmacı kim?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da dördüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oluyor. Haftanın ilk eleme adayı Doğuş olarak belirlenirken, ikinci eleme adayı ise Efecan ve dördündü aday Poyraz olmuştu. Yeni bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı elde edebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, 19 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu ve dördündü eleme adayı kim seçildi?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-DOĞUŞ

2-EFECAN

3-YİĞİT POYRAZ

4-

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
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