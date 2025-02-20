SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da dördüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oluyor. Haftanın ilk eleme adayı Doğuş olarak belirlenirken, ikinci eleme adayı ise Efecan ve dördündü aday Poyraz olmuştu. Yeni bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı elde edebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, 19 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu ve dördündü eleme adayı kim seçildi?