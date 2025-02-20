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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR: Pota netleşiyor! 19 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Survivor All Star'da heyecan her geçen gün artarken, ünlüler ve gönüllüler takımları bir kez daha dokunulmazlık mücadelesine çıkıyor. Oyunun sonunda haftanın dördündü eleme adayı belli olacak. Bu hafta erkek yarışmacılardan biri adaya veda edecek olup potada Doğuş, Efecan ve Yiğit Poyraz bulunuyor. Peki, 19 Şubat 2025 Survivor All Star'da dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu ve eleme potasına giren yarışmacı kim?