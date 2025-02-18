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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Üçüncü aday belli oluyor! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:21 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:21

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Üçüncü aday belli oluyor! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da heyecan giderek tırmanırken, ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyunu için mücadeleye çıkıyor. Oyunun sonunda, haftanın potasına girece üçüncü eleme adayı netleşecek. Bu hafta erkek yarışmacılarından biri yarışmaya veda edecek. Peki, 18 Şubat 2025 Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme potasına giren isim kim oldu?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Üçüncü aday belli oluyor! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Haftanın ilk eleme adayı Doğuş olarak belirlenirken, ikinci eleme adayı ise Efecan olmuştu. Yeni bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanabilmek için zorlu bir rekabete girecek. Peki, 18 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Üçüncü aday belli oluyor! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olunca yer vereceğiz.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Üçüncü aday belli oluyor! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da üçüncü eleme adayı dokunulmazlık oyunu galibi netleşince belli olacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Üçüncü aday belli oluyor! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-DOĞUŞ

2-EFECAN

3-

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Üçüncü aday belli oluyor! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?

Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden ve elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.

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