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Giriş Tarihi: 07.06.2024 17:30 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 17:30

SURVİVOR'DA ELEME GECESİ: O yarışmacı veda etti! TV8 ile dün akşam Survivor'da kim elendi? İŞTE ŞOK ELEME!

Survivor All Star heyecanla beklenen eleme oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor kim elendi" sorgulaması yapmaya başladı. 6 Haziran Perşembe akşamı elenen yarışmacı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla bir kişi yarışmaya veda edecek. Birbinden güçlü yarışmacıların bulunduğu potada ilk eleme adayı Merve, ikinci eleme adayı Atakan, üçüncü eleme adayı Seda ve son aday Nefise olmuştu. Survivor kim elendi? Yarışmacının takipçileri tarafından kimin elendiğin, hangi ismin yarışmaya veda ettiği araştırılıyor. Peki, 6 Haziran Survivor kim elendi? İşte elenen yarışmacı

SURVİVOR’DA ELEME GECESİ: O yarışmacı veda etti! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi? İŞTE ŞOK ELEME!

Bu akşamki bölümle eleme oyununda dört eleme adayı karşı karşıya geliyor. Nefes kesen güç ve stratejinin bir arada olduğu oyunda kazanan isimler yarışmaya devam ederken kaybeden yarşmaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi? 6 Haziran Survivor elenen

SURVİVOR’DA ELEME GECESİ: O yarışmacı veda etti! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi? İŞTE ŞOK ELEME!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bireysel mücadelinin başladığı ve son 7 yarışmacının kaldığı yarışmada bu akşam dev pota gerçekleşiyor. Düelloyla elenen yarışmacı belli oluyor.

İşte o yarışmacı:

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SURVİVOR’DA ELEME GECESİ: O yarışmacı veda etti! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi? İŞTE ŞOK ELEME!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

1-MERVE

2- ATAKAN

3-SEDA

4-NEFİSE

SURVİVOR’DA ELEME GECESİ: O yarışmacı veda etti! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi? İŞTE ŞOK ELEME!

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Nefise-Atakan

Seda-Merve

SURVİVOR’DA ELEME GECESİ: O yarışmacı veda etti! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi? İŞTE ŞOK ELEME!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da iki şampiyon ve iki finalistin eleme adayı olduğu pota gerçekleşiyor.İilk turda Atakan Nefise düellosundan çıkan isim Atakan oldu. Seda Merve düellosunda ise rakibini 5-4 mağlup eden isim Seda oldu. Merve ve Nefise finali gerçekleşti. Nefise Merve finalinde elenen isim MERVE oldu. MERVE AYDIN yarışmaya veda etti.

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