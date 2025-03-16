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SURVİVOR'DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
21:37
SURVİVOR'DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı sürüyor. Son düelloda Asena ve Elif, adada kalmak için kıyasıya mücadele edecek. Mücadele sonunda ise adaya veda eden isim belli olacak. Öte yandan takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip avantaj elde ederken, kaybeden taraf ilk eleme adayını belirleyecek. Peki,16 Mart 2025 Pazar Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?