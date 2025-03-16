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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 21:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:37

SURVİVOR'DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı sürüyor. Son düelloda Asena ve Elif, adada kalmak için kıyasıya mücadele edecek. Mücadele sonunda ise adaya veda eden isim belli olacak. Öte yandan takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip avantaj elde ederken, kaybeden taraf ilk eleme adayını belirleyecek. Peki,16 Mart 2025 Pazar Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR’DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da eleme düellosunun ardından adaya veda eden yarışmacı netleşecek. Daha sonra takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Bir takım eleme adayını belirlerken diğer takım dokunulmaz olacak. Peki, Survivor'da 16 Mart 2025 Pazar Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR’DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Elif

Asena

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SURVİVOR’DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Asena ve Elif arasında oynanacak düello oyunu sonrası adaya veda edecek isim belli olacak. Henüz elenen isim belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI ?

İlk dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olunca yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu All Star takımı kazandı.