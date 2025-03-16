SURVİVOR’DA ELENEN BELLİ OLUYOR! 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da eleme düellosunun ardından adaya veda eden yarışmacı netleşecek. Daha sonra takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Bir takım eleme adayını belirlerken diğer takım dokunulmaz olacak. Peki, Survivor'da 16 Mart 2025 Pazar Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?