SURVİVOR’DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU! TV8 ile 6 Haziran Survivor kim elendi? İşte düelloyu kaybeden o isim

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da iki şampiyon ve iki finalistin eleme adayı olduğu pota gerçekleşiyor.İilk turda Atakan Nefise düellosundan çıkan isim Atakan oldu. Seda Merve düellosunda ise rakibini 5-4 mağlup eden isim Seda oldu. Merve ve Nefise finali gerçekleşti. Nefise Merve finalinde elenen isim MERVE oldu. MERVE AYDIN yarışmaya veda etti.