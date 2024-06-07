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SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU! TV8 ile 6 Haziran Survivor kim elendi? İşte düelloyu kaybeden o isim
Giriş Tarihi: 07.06.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
06:09
SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU! TV8 ile 6 Haziran Survivor kim elendi? İşte düelloyu kaybeden o isim
Survivor All Star heyecanla beklenen eleme oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor kim elendi" sorgulaması yapmaya başladı. 6 Haziran Perşembe akşamı elenen yarışmacı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla bir kişi yarışmaya veda edecek. Birbinden güçlü yarışmacıların bulunduğu potada ilk eleme adayı Merve, ikinci eleme adayı Atakan, üçüncü eleme adayı Seda ve son aday Nefise olmuştu. Survivor kim elendi? Yarışmacının takipçileri tarafından kimin elendiğin, hangi ismin yarışmaya veda ettiği araştırılıyor. Peki, 6 Haziran Survivor kim elendi? İşte elenen yarışmacı