Haberler Yaşam Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:59

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere Mart sonunda yapılacak birleşme partisine yetişmek için Survivor'da hızlı eleme sistemine geçildi. Geçtiğimiz akşam yapılan elemede ise yarışmanın renkli isimlerinden Mert Öcal adaya veda etti. Dün akşam ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan takım hem isim yazmaktan kurtuldu hem de birden fazla ödülün sahibi oldu. Peki, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme adayı