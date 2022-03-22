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Haberler Yaşam Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:59

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere Mart sonunda yapılacak birleşme partisine yetişmek için Survivor'da hızlı eleme sistemine geçildi. Geçtiğimiz akşam yapılan elemede ise yarışmanın renkli isimlerinden Mert Öcal adaya veda etti. Dün akşam ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan takım hem isim yazmaktan kurtuldu hem de birden fazla ödülün sahibi oldu. Peki, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme adayı

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Önceki akşam yapılan elemede, Evrim, Barış, Mert, Atakan potasında adaya veda eden isim Mert Öcal oldu. Dün ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan takım tuvalet ödülünün yanı sıra yiyecek ödülüne de sahip oldu ve isim yazmama hakkını elde etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar;

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN ÖDÜLÜ!

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ödülü, tuvalet oldu. Yarışmacılar için 1 hafta boyunca adada duracak olan bir tuvalet verildi. Bunun yanı sıra kazanan takım et şinitzel, patates püresi ve salata ödülü sahibi oldu.

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Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Kadınlar mücadelesini gönüllüler, erkekler mücadelesini ise ünlüler takımı kazandı. En iyiler mücadelesinde ise Gönüllüler takımı iyi bir performans ortaya koyarak ilk dokunulmazlığı kazandı.

Peki, haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında konseyde en çok ismi yazılan isim Barış Murat Yağcı oldu. Barış böylelikle haftanın ilk eleme adayı oldu.

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