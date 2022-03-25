Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor diskalifiye kim olacak sorusunun yanıtı yeni bölümde belli oluyor. Programın 59.bölümünde elemenin dışında bir yarışmacı adaya veda edecek. Dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler arasında eleme adayları belirleniyor. Yayınlanan son bölümde Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyununun akabinde toplanan eleme konseyinde flaş açıklama yaptı. Ilıcalı, bir ismin adaya veda ettiğini duyurdu. Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra gözler Barış Murat Yağcı'ya çevrildi. Peki Survivor'da kim diskalifiye oldu, kim elendi? Survivor diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek? İşte yanıtı…