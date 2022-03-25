Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?

SURVİVOR DİSKALİFİYE KİM OLDU, KİM GİTTİ?

ACUN ILICALI ÜZÜCÜ HABERİ BÖYLE DUYURDU!

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor All Star yeni bölüm tanıtım fragmanında ada konseyi toplanıyor ve Acun Ilıcalı şoke eden diskalifiye kararını açıklıyor. Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam ediyor;

"Survivor'da beni en çok ne üzer deseniz; bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması diyebilirim. Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda ediyor…"

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından hangi yarışmacının diskalifiye olacağına dair iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı. Geçtiğimiz bölümde bilindiği üzere Survivor Barış Murat Yağcı sakatlanmış ve koltuk değnekleri ile ada konseyi oylamasına katılmıştı. Survivor Barış'ın yarışmadaki akıbeti henüz bilinmezken diskalifiye olacak kişinin Barış Murat Yağcı olacağı düşünülüyor.

Survivor'da diskalifiye olacak kişinin kim olduğu yeni bölümde belli olacak.