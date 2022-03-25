Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:18

Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor diskalifiye kim olacak sorusunun yanıtı yeni bölümde belli oluyor. Programın 59.bölümünde elemenin dışında bir yarışmacı adaya veda edecek. Dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler arasında eleme adayları belirleniyor. Yayınlanan son bölümde Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyununun akabinde toplanan eleme konseyinde flaş açıklama yaptı. Ilıcalı, bir ismin adaya veda ettiğini duyurdu. Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra gözler Barış Murat Yağcı'ya çevrildi. Peki Survivor'da kim diskalifiye oldu, kim elendi? Survivor diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek? İşte yanıtı…

Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?

Survivor diskalifiye kim oldu, kim elendi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yayınlanan son bölümde Survivor All-Star programında Acun Ilıcalı, bir ismin adaya veda ettiğini açıkladı. Zorlu parkur yarışlarının ardından dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve sadece bir kişi elenerek yarışmaya veda ediyor. Bu hafta farklılık olacak ve diskalifiye olan isim elenecek. Peki Survivor'da kim diskalifiye oldu? Survivor diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?

Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?

SURVİVOR DİSKALİFİYE KİM OLDU, KİM GİTTİ?

ACUN ILICALI ÜZÜCÜ HABERİ BÖYLE DUYURDU!

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor All Star yeni bölüm tanıtım fragmanında ada konseyi toplanıyor ve Acun Ilıcalı şoke eden diskalifiye kararını açıklıyor. Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam ediyor;

"Survivor'da beni en çok ne üzer deseniz; bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması diyebilirim. Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda ediyor…"

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından hangi yarışmacının diskalifiye olacağına dair iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı. Geçtiğimiz bölümde bilindiği üzere Survivor Barış Murat Yağcı sakatlanmış ve koltuk değnekleri ile ada konseyi oylamasına katılmıştı. Survivor Barış'ın yarışmadaki akıbeti henüz bilinmezken diskalifiye olacak kişinin Barış Murat Yağcı olacağı düşünülüyor.

Survivor'da diskalifiye olacak kişinin kim olduğu yeni bölümde belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?

SURVİVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ?

Acun Ilıcalı, yeni bölümün ilk fragmanında bir yarışmacının daha elenmek durumunda kaldığını üzülerek aktardı. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken elenen ismin üzerinde yoğunlaşıldı. Bilindiği üzere, Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı Çarşamba günü yayınlanan programda dizinden sakatlanmıştı. Konseyde bir açıklama da yapan Yağcı, son kararın doktorlar tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Lakin adada sakatlığı bulunan tek isim o değil. Barış dışında Nagehan, Sema ve Adem'in de sakatlıkları bulunuyor.

DİSKALİFİYE İÇİN İKİ ADAY DÜŞÜNÜLÜYOR

TV8'de yayınlanan Survivor All-Star programında Acun Ilıcalı, bir ismin adaya veda ettiğini açıkladı. Acun Ilıcalı, "Benim için en üzücü haberlerden biri" derken diskalifiye kararını yarışmacılarla paylaştı. Yarınki bölümde bir yarışmacı adaya veda edecek. Lakin bu diskalifiyenin bir kavgadan ötürü alınmadığı düşünülüyor. Programın ilk günlerinde Ünlüler takımından Aycan Yanaç, sakatlıklarından ötürü adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Yeni diskalifiyenin de benzer gerekçeye sahip olduğu iddia ediliyor.

Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesi gözler Elif ve Barış Murat Yağcılar'a çevrildi. 56. yeni bölümde parkura çıkan Barıi Murat Yağcı, oyun parkurunda bir anda yere yığılmıştı. Doktor kontrolüne alınan yarışmacı ardından ada konseyinde koltuk değnekleri ile oylamaya katılmıştı. Elenen yarışmacı Survivor'ın 59. bölümünde belli olacak.

Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor All Star diskalifiye adayları kim, Barış mı Elif mi elenecek?
SON DAKİKA