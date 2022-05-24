Survivor All Star'da kritik eleme bu akşam gerçekleşecek. Ayşe, Sude, Hikmet ve Berkan'ın potada olduğu kritik elemede yarışmaya ve dolayısıyla şampiyonluk hayaline veda edecek isim merakla bekleniyor. Bu noktada programdaki gelişmeleri yakından takip edenler "Survivor kim elendi, gitti?" soruları yanıt aramaya başladı. Dört dokunulmazlığın ardından kaybeden takımlar eleme adaylarını belirlemişti. Adaylardan bir isim SMS oy sıralaması ile yarışmadan ayrılacak. Peki, 24 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? İşte tüm detaylar...