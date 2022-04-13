Heyecan dolu eleme konseyi bu akşam gerçekleşecek ve Survivor'da kim elendi, kim gitti sorusu geçtiğimiz yanıt bulacak. Bu hafta Salı günü gerçekleşen eleme konseyi öncesinde ödül oyunu için kıyasıya mücadele eden iki takım SMS oylaması için adaylarını dokunulmazlık oyunlarının ardından seçmişti. Buna göre; Ayşe, Barış, Gizem ve Perviz eleme adayı olarak potadaki isimlerden oldu. "12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" soruları programın sıkı takipçilerinin an itibarıyla gündeminde yer alıyor. Öte yandan son dokunulmazlığı kazanan taraf ünlüler takımı olmuştu. Peki, 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi? İşte detaylar...