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Haberler Yaşam Survivor'da kim elendi, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:14

'da kim elendi, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

ekranlarında yayınlanmakta olan yarışmasında geçtiğimiz akşam ödül oyunu sonrası eleme adayının belirlendiği ada konseyi vardı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki kıyasıya mücadele devam ederken dokunulmazlık oyununda yarışmacılar parkurda adeta ter döktü. Bu kapsamda "Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu?" soruları binlerce kişi tarafından gündeme taşındı. Öte yandan yunan yarışmacılarla 90'lar partisi ödül oyununu kimin kazandığı konusu da yarışmanın geçtiğimiz akşamki bölümünü kaçıran izleyenler tarafından merak ediliyor. Buna göre; Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? İşte haftanın 2. Eleme adayı ve geçtiğimiz akşamki bölüme dair merak edilenler…

Survivor'da kim elendi, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği , dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları ile bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme taşınıyor. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışma programı ile ilgili olarak "Dün akşam Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 90'lar partisi ile lüks villada akşam yemeği yiyecek olan yarışmacılar da ödül oyunu ile belirlendi. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı ile geceye dair detaylar…

Survivor'da kim elendi, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? (3 MAYIS 2021)

İkinci eleme adayı ünlüler takımından belirlendi. Melis, Merve ve İsmail'in adı eleme potasında sıkça geçti. Sergen'den sonra 2021'de ikinci eleme adayı Merve Aydın oldu.

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Survivor'da kim elendi, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

TAKIMLAR DEĞİŞECEK

Acun Ilıcalı konuyla ilgili sosyal medya hesabından elemeyle ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, ''Konseyde bir kadın elenirse takımlar değişecek.'' dedi.

Survivor'da kim elendi, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

2021 yarışmasında yeni bir ödül yarışı ekrana geldi. Oyunu kazanan takım, iki klasik lüks araba ile Punta Cana'ya gidecek. Büyük bir villada yemek yiyecek ve ardından 90'lar partisine katılacak. Partide ise Survivor 2021 yarışmacılarına Yunan yarışmacılar da dahil olacak. Öte yandan lüks villada kazanan takım bir gece kalabilecek.

Survivor'da kim elendi, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, haftanın ilk ve büyük ödülü yarışında karşı karşıya geldi. Son oyunlarda sık sık kaybeden ünlüler, neredeyse yenilmez olan gönüllüler karşısında yarıştı.

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