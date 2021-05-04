Survivor'da kim elendi, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasında geçtiğimiz akşam ödül oyunu sonrası eleme adayının belirlendiği ada konseyi vardı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki kıyasıya mücadele devam ederken dokunulmazlık oyununda yarışmacılar parkurda adeta ter döktü. Bu kapsamda "Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu?" soruları binlerce kişi tarafından gündeme taşındı. Öte yandan yunan yarışmacılarla 90'lar partisi ödül oyununu kimin kazandığı konusu da yarışmanın geçtiğimiz akşamki bölümünü kaçıran izleyenler tarafından merak ediliyor. Buna göre; Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? İşte haftanın 2. Eleme adayı ve geçtiğimiz akşamki bölüme dair merak edilenler…