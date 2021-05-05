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Haberler Yaşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam 4 Mayıs 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 07:32

'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim belli oldu!

Geçtiğimiz gün Tv8 ekranlarında yayın hayatına devam etmekte olan 'da eleme gecesi yaşandı. Ada konseyinde bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımı kritik dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adaylarını oylamaya sundu. Çekimleri 'te gerçekleşen yarışma programında ve potadaki isimler arasında yerini almıştı. Hal böyleyken "4 Mayıs SMS oy sıralaması ile Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları bugün sabah saatleriyle beraber izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Her hafta olduğu gibi Salı günü gerçekleşen eleme gecesinde sinirler gerildi. Peki, 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte yanıtı ve 17. Hafta elemesine dair merak edilenler…

Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim belli oldu!

'da eleme gecesi için geçtiğimiz akşam Tv8 ekranlarında nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet eden yarışmacılar bu hafta ve 'i eleme potasına sokmuştu. Hal böyleyken gözler 4 Mayıs SMS sıralamasına çevrildi. Sabah saatlerinden itibaren yarışmanın sıkı takipçileri "4 Mayıs SMS oy sıralaması ile Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Acun Ilıcalı sunuculuğu ve yapımcılığında gerçekleşen bugünkü eleme konseyinde noter onayıyla açıklanan 17. Hafta Survivor SMS sıralaması sonrası ise "Survivor'da bu hafta kim elendi?" sorusunun yanıtı da verilmiş oldu.

Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim belli oldu!

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 17. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;

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Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim belli oldu!

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türk televizyonlarında uzun yıllar yayın hayatını sürdüren son bölümde, aylardır fiziki ve psikolojik zorluklar yaşayan ünlüler ve gönüllüler takımlarının yarışmacıları arasında eleme konseyi stresi içerisinde zorlu geçen bir iletişim ödülü oynadı. Kıran kırana geçen iletişim oyununda gönüllüler takımı, skor üstünlüğü alan ünlüler takımına zaman zaman yetişse de hedef sayı olan 10'a ilk ulaşan takım ünlüler oldu ve iletişim ödülünü kazanan taraf oldu.

Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim belli oldu!

İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı kendilerine verilen akıllı telefonla sevdiklerine kısa videolar çekerek gönderme hakkına sahip oldu. Ünlüler takımı için eğlenceli geçen iletişim ödülünün ardından gecenin en önemli anları olan ve ünlüler takımı kritik ve stresli geçecek eleme konseyine geçildi.

Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden isim belli oldu!

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Salı günü ekranlarında yayınlanan son bölümde noter onaylı olarak tarafından açıklanan olan 17. Hafta SMS sıralaması sonuçlarına ünlüler takımı birincisi İsmail Balaban oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • BAYAR - Ünlüler Takımı
  • - Ünlüler Takımı
  • MELİS SEZER - Ünlüler Takımı
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