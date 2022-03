Haberler Yaşam Survivor'da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:49

Survivor'da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

Survivor All Star 2022 sezonuyla heyecan yaratıyor ve yayınlandığı her gün reyting rekorları kırıyor. Sakatlıklar, tartışmalar, ödül ve dokunulmazlık oyunlarının tansiyonu yükselttiği Survivor'dan her hafta elenen yarışmacılar adaya veda ediyor. Ancak ada konseyi haricinde sakatlık ya da olumsuz davranışlar sonucunda Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonucunda diskalifiye edilen yarışmacılar da oluyor. Yeni hafta için bir yarışmacı hakkındaki diskalifiye haberi gündeme oturdu. Acun Ilıcalı haberi verdi. İşte o isim…