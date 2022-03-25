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Haberler Yaşam Survivor'da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:49

Survivor'da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

Survivor All Star 2022 sezonuyla heyecan yaratıyor ve yayınlandığı her gün reyting rekorları kırıyor. Sakatlıklar, tartışmalar, ödül ve dokunulmazlık oyunlarının tansiyonu yükselttiği Survivor'dan her hafta elenen yarışmacılar adaya veda ediyor. Ancak ada konseyi haricinde sakatlık ya da olumsuz davranışlar sonucunda Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonucunda diskalifiye edilen yarışmacılar da oluyor. Yeni hafta için bir yarışmacı hakkındaki diskalifiye haberi gündeme oturdu. Acun Ilıcalı haberi verdi. İşte o isim…

Survivor’da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

Suvivor All Star 2022 sezonu Ünlüler – Gönüllüler arasındaki mücadeleyi seyirci ile buluşturuyor. SMS sıralaması ile gündeme gelen elenen isimler şok yaratırken diskalifiye haberleri de Survivor hayranlarının ve medyanın gündeminde. Yeni hafta için Survivor'da bir yarışmacının diskalifiye olduğu haberi medyaya bomba gibi düştü. Tüm yarışmacıların geniş bir hayran kitlesi varken adadan gidecek her bir isim şok etkisi yaratıyor. İddialara göre yarışmanın güçlü adaylarından biri diskalifiye oldu. Fragmanda yer alan Acun Ilıcalı sözleri tansiyonu yükseltti. İşte detaylar…

Survivor’da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

ACUN ILICALI: HEPİMİZ İÇİN ÜZÜCÜ BİR HABERİM VAR

Survivor All Star'ın bu akşam ekranlara gelecek bölüm fragmanında Acun Ilıcalı kötü haberi verdi. Fragmanda gösterilen ada konseyinde Ilıcalı, haberi şöyle verdi:

""Survivor'da beni en çok ne üzer deseniz; bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması diyebilirim. Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var: Bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi"

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Survivor’da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

Bu sözlerin ardından hangi ismin yarışmadan ayrılacağı gündemin en çok araştırılan konularından biri oldu. Çeşitli yarışmacılar için iddialarda bulunuldu.

Survivor’da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

ADADAN ŞOK AYRILIK!

Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan diskalifiye haberinin ardından o ismin kim olduğu konusundaki bir iddia öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle güçlendi.

Survivor’da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

İddiaya göre geçtiğimiz bölümde sakatlık yaşayan ve koltuk değnekleri ile ada konseyine katılan Barış Murat Yağcı Survivor'dan ayrılan isim oldu. Sakatlık sebebiyle daha önce yarışmadan birçok isim ayrılmıştı. Şimdi de aynı sebeple Survivor Barış'ın adaya veda ettiği düşünülüyor.

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