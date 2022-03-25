Survivor’da şok ayrılık! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi; Bakın hangi yarışmacı diskalifiye oluyor

Suvivor All Star 2022 sezonu Ünlüler – Gönüllüler arasındaki mücadeleyi seyirci ile buluşturuyor. SMS sıralaması ile gündeme gelen elenen isimler şok yaratırken diskalifiye haberleri de Survivor hayranlarının ve medyanın gündeminde. Yeni hafta için Survivor'da bir yarışmacının diskalifiye olduğu haberi medyaya bomba gibi düştü. Tüm yarışmacıların geniş bir hayran kitlesi varken adadan gidecek her bir isim şok etkisi yaratıyor. İddialara göre yarışmanın güçlü adaylarından biri diskalifiye oldu. Fragmanda yer alan Acun Ilıcalı sözleri tansiyonu yükseltti. İşte detaylar…