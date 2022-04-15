Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı'dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 22:30

Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı'dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!

Dokunulmazlık mücadelesinin verildiği yarışmada yeni takımlar ile ilgili açıklama Survivor konseyinde Acun Ilıcalı'dan geldi. Programın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenen Ilıcalı Adem'in bugün yaşadığı sakatlıkla beraber "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı?" şeklinde bir açıklama yapacak. Bu noktada "Survivor'da takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuyla ilgili bir anket yapmıştı. Peki, Survivor'da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı’dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!

Survivor konseyinde bu akşam Acun Ilıcalı yeni takımlarla alakalı flaş bir açıklama yapacak. Yarışmacının fragmanında görülen açıklamanın ayrıntıları şimdiden merak konusu haline geldi. Peş peşe yarışmacı kaybeden ünlüler takımında Adem'in sakatlığı ile beraber durumların değiştiğini ifade eden Ilıcalı, "Survivor'da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak?" sorularına en net yanıtı verecek. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde seyircilere sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir anket yapılmıştı. Peki, Survivor'da takımlar değişecek mi, karışacak mı? İşte yeni takımlarla alakalı detaylar...

Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı’dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!

TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

Yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinin ardından ada konseyine geliyor. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi. Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklama sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı’dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!

FLAŞ İDDİA!

Takımların karışıp karışmayacağı merak edilirken diğer yandan da yeni takımların ifşa olduğu dedikodusu yayıldı.

Kırmızı takım yarışmacılarının Batuhan, Parviz, Anıl, Gökhan, Ogeday, Sema, Merve, Sude, Ayşe ve Yağmur olduğu belirtildi. Mavi takımda ise Hikmet, Barış, Atakan, Berkan, Adem, Evrim, Seda, Nisa ve Nagihan'ın yer aldığı iddia edildi.

Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı’dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!

Bu arada haftalar önce de Acun Ilıcalı Instagram hesabında "Takımlar değişmeli mi?" anketi düzenlemişti.

Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı’dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!

Bu ankete göre, seyircilerin büyük bir çoğunluğu takımların değişmesini istemiyor.

SON DAKİKA