Haberler Yaşam Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı'dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!

Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 22:30

Survivor’da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı'dan yeni takımlarla ilgili flaş açıklama!

Dokunulmazlık mücadelesinin verildiği yarışmada yeni takımlar ile ilgili açıklama Survivor konseyinde Acun Ilıcalı'dan geldi. Programın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenen Ilıcalı Adem'in bugün yaşadığı sakatlıkla beraber "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı?" şeklinde bir açıklama yapacak. Bu noktada "Survivor'da takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuyla ilgili bir anket yapmıştı. Peki, Survivor'da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak? İşte tüm detaylar...