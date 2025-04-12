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Haberler Yaşam Survivor'da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 20:20 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:20

Survivor'da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...

Survivor All Star'da heyecan dorukta! 12 Nisan akşamı gerçekleşen veda düellosuyla birlikte bir yarışmacı daha hayallerine veda edecek. Kıran kırana geçecek mücadele sonrası adaya veda eden isim merak konusu olurken, elenen yarışmacı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bu hafta Survivor'da kim elendi? İşte, detaylar...

Survivor’da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...

TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen yarışması Survivor'da bir düello gecesi yaşanıyor. Eleme potasındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, 12 Nisan akşamı adaya veda eden isim izleyicilerin gündeminde. Survivor All Star'da bu hafta kimin elendiği ve düello anları dikkat çekti. İşte, 12 Nisan Survivor'da elenen isim ve detayları...

Survivor’da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Asena,

Meryem,

Yağmur,

Pınar.

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Survivor’da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Meryem-Asena

Pınar-Yağmur

Survivor’da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalinin ardından adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Survivor’da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...