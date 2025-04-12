Survivor’da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...

TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen yarışması Survivor'da bir düello gecesi yaşanıyor. Eleme potasındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, 12 Nisan akşamı adaya veda eden isim izleyicilerin gündeminde. Survivor All Star'da bu hafta kimin elendiği ve düello anları dikkat çekti. İşte, 12 Nisan Survivor'da elenen isim ve detayları...