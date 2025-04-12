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Survivor'da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
20:20
Survivor'da veda düellosu gerçekleşiyor! 12 Nisan Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, düello gecesi...
Survivor All Star'da heyecan dorukta! 12 Nisan akşamı gerçekleşen veda düellosuyla birlikte bir yarışmacı daha hayallerine veda edecek. Kıran kırana geçecek mücadele sonrası adaya veda eden isim merak konusu olurken, elenen yarışmacı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bu hafta Survivor'da kim elendi? İşte, detaylar...