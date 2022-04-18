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Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:41

Survivor'da yeni takımlar için flaş iddia! İşte, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyununda galip gelebilmek için nefes kesen mücadeleler yaşıyor. Yayınlanan son bölümde Adem Kılıçcı'nın sakatlığı damga vurdu. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde "Eğer Ünlüler takımından bir bayan yarışmacı elenirse takımlar değişebilir ve karışabilir" demişti. Bu noktada Survivor'da takımlar değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın konseyde takımların karıştırılacağı yönünde bir açıklaması ve tüm bilgiler…

Survivor’da yeni takımlar için flaş iddia! İşte, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Survivor yeni takımlar için çeşitli iddialar gündeme geliyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuyla ilgili bir anket yapmıştı. Ilıcalı'nın çokça konuşulan bu açıklamasının ardında ise takımların karışıp karışmayacağı merak konusu oldu. Öte yandan yeni takımların ifşa olduğu dedikodusu hızla yayıldı. "Survivor'da takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak?" İşte Survivor'da yeni takımlar ile ilgili son açıklama

Survivor’da yeni takımlar için flaş iddia! İşte, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı'nın çokça konuşulan bu açıklamasının ardında ise takımların karışıp karışmayacağı merak konusu oldu.

Kırmızı takım yarışmacılarının Batuhan, Parviz, Anıl, Gökhan, Ogeday, Sema, Merve, Sude, Ayşe ve Yağmur olduğu belirtilirken; Mavi takımda ise Hikmet, Barış, Atakan, Berkan, Adem, Evrim, Seda, Nisa ve Nagihan'ın yer aldığı iddiaları ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı'nın haftalar önce sosyal medya hesabı üzerinden düzenlediği ankette "Takımlar değişmeli mi?" sorusunu sormuştu. Ilıcalı'nın yaptığı bu anket sonrasında ise seyircilerin büyük bir çoğunluğunun takımların değişmesini istemediği görüldü. .

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Survivor’da yeni takımlar için flaş iddia! İşte, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

Yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinin ardından ada konseyine geliyor. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi. Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklama sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

Survivor’da yeni takımlar için flaş iddia! İşte, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Survivor’da yeni takımlar için flaş iddia! İşte, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları
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