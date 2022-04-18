TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

Yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinin ardından ada konseyine geliyor. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi. Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklama sosyal medyada da oldukça konuşuldu.