Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyununda galip gelebilmek için nefes kesen mücadeleler yaşıyor. Yayınlanan son bölümde Adem Kılıçcı'nın sakatlığı damga vurdu. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde "Eğer Ünlüler takımından bir bayan yarışmacı elenirse takımlar değişebilir ve karışabilir" demişti. Bu noktada Survivor'da takımlar değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın konseyde takımların karıştırılacağı yönünde bir açıklaması ve tüm bilgiler…