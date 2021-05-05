Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasında bu akşam yeni takımlar belirlenecek. Geçtiğimiz gün gerçekleşen eleme konseyinde elenen ismin Melis olmasının ardından Ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmıştı. Bu durumda oyunlarda iki takım arasında çıkan eşitsizliği bozmak amacıyla takımlarda değişiklik yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda programın takipçileri "2021 Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Survivor yeni takımlar ile mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…