Survivor’da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu? Survivor 2021 yeni takımlar ile mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

Survivor 2021 sezonunda şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günkü eleme sonrası ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmıştı. Bu kapsamda yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olmak üzere yeni takımlar için bu akşam özel konseyle toplanacak. Yapımın sıkı takipçileri şimdiden "2021 Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu?" soruları ile araştırmalarını sürdürüyor. İşte Survivor 2021 yeni takımlar ile mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…