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Haberler Yaşam Survivor’da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu? Survivor 2021 yeni takımlarda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 16:08

Survivor’da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu? yeni takımlarda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasında bu akşam yeni takımlar belirlenecek. Geçtiğimiz gün gerçekleşen eleme konseyinde elenen ismin Melis olmasının ardından Ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmıştı. Bu durumda oyunlarda iki takım arasında çıkan eşitsizliği bozmak amacıyla takımlarda değişiklik yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda programın takipçileri "2021 Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ile mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

Survivor’da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu? Survivor 2021 yeni takımlarda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

sezonunda şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günkü eleme sonrası ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmıştı. Bu kapsamda yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olmak üzere yeni takımlar için bu akşam özel konseyle toplanacak. Yapımın sıkı takipçileri şimdiden "2021 Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu?" soruları ile araştırmalarını sürdürüyor. İşte Survivor 2021 yeni takımlar ile mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

Survivor’da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu? Survivor 2021 yeni takımlarda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Melis'in elenmesinden sonra Ünlüler takımında tek kadın yarışmacı Merve kaldı. Ünlüler takımında tek kadın yarışmacısı kalması nedeniyle takımlar karışacak. bu akşam yayınlanacak olan konseyde yer alacak.

İşte takımlardaki son durum;

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Survivor’da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu? Survivor 2021 yeni takımlarda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI-KIRMIZI TAKIM
Merve
İsmail
Sergen
Batuham

Survivor’da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu? Survivor 2021 yeni takımlarda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

SURVIVOR GÖNÜLLER TAKIMI-MAVİ TAKIM
Poyraz
Ayşe
Aleyna Kalaycıoğlu
Berkay
Steven
Aleyna Çalışkan
Dora

Survivor’da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu? Survivor 2021 yeni takımlarda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Survivor'da yeni takımlar belli olunca ayrıntılar haberde yer alacak.

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