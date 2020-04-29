Survivor’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşanmış ve adaya veda eden isim Survivor Gizem olmuştu. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan yarışmacılar sık sık yurt dışına gitmişlerdi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ödüller Dominik'te yapılıyor. Ödül oyunları sonunda yarışmacılara özel olarak sunulan malikâne ise ekran başında izleyenleri kendine hayran bırakmıştı. Dünyaca ünlü bir ismin malikânesi olduğu öğrenilen malikâne ise ekranları başındakileri şaşkına çevirdi. İşte o malikânenin sahibi…