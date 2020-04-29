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’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! sır gibi saklamıştı

Ekranların fenomen yarışması 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşanmış ve adaya veda eden isim Survivor Gizem olmuştu. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan yarışmacılar sık sık yurt dışına gitmişlerdi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ödüller Dominik'te yapılıyor. Ödül oyunları sonunda yarışmacılara özel olarak sunulan malikâne ise ekran başında izleyenleri kendine hayran bırakmıştı. Dünyaca ünlü bir ismin malikânesi olduğu öğrenilen malikâne ise ekranları başındakileri şaşkına çevirdi. İşte o malikânenin sahibi…

Giriş Tarihi: 29.04.2020 01:31 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 01:32
Survivor’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı

TV8 ekranlarının fenomen yarışması 2020, televizyon başındaki izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam eleme heyecanının yaşandığı yarışmada adaya veda eden isim, Survivor Gizem oldu. Yarışmada izleyicilerin merak ettiği hususlardan birisi ise 'nın iki ödül oyununda yarışmacıları götürdüğü malikâne oldu. Evin sahibi merak edilirken, Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu evin sahibi dünyaca ünlü ismi açıkladı. İşte o malikânenin sahibi…

Survivor’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlanmasıyla birlikte 'da da ödüllerde değişiklik yaşandı.

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Survivor’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı

Geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan yarışmacıları sık sık başka ülkelere götüren , bu sene ise ödülleri Dominik'te kaldıkları bölgenin imkanlarıyla vermeye başladı.

Survivor’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı

yarışmacıların büyük ödülleri için ise dünyaca ünlü bir yıldızın malikanesini kullanıyor. 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadelesi sonunda kazanan takıma ödül olarak verilen lüks villanın sahibi oldu.

Survivor’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı

Daha önce malikanenin sahibini açıklamazken sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti.

MALİKANENİN SAHİBİNİ HAKAN HATİPOĞLU AÇIKLADI

Evin kime ait olduğunu ise Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi.

Survivor’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı

Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.

Survivor’daki ödül villası görenleri şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı
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