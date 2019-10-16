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Susamda verim arttı!

ve 'de yetiştirilen susamda verim artışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamının hasadı devam ediyor. Geçen yıl 6 bin dönüm arazide ekilen susamdan 3 bin ton civarında ürün elde edildi. Devlet destekleriyle de bu yıl 10 bin dönüm alana ekilen susamdan, 7 bin ton ürün alınması bekleniyor. Mayıs ve haziranda buğday ve karpuz hasadının ardından ikinci mahsül olarak ekilen susam, çiftçinin hummalı çalışmalarının ardından tüketime sunuluyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:04
Susamda verim arttı!
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Susamda verim arttı!
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Susamda verim arttı!
Susamda verim arttı!
Susamda verim arttı!
Susamda verim arttı!
Susamda verim arttı!
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