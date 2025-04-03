SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ne zaman başlıyor?

Kendi kaderini elleriyle yazmaya karar veren Ceylan, toplumun dayattığı kalıpları yıkmak için sıradışı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta dostluklar kurar, düşmanlıklar edinir ve her adımda biraz daha büyür. Onun mücadelesi sadece kendi hayatını değil, çevresindeki insanların da hayatlarını değiştirecek bir güce dönüşür.