Haberler
Yaşam
SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
09:47
SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ne zaman başlıyor?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sustalı Ceylan dizisi, dikkat çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor. Süreç Film imzasını taşıyan yapımın yönetmen koltuğunda başarılı isim A. Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu ise kalemiyle fark yaratan Sevgi Yılmaz üstleniyor. Peki, ATV'nin yeni dizisi ne zaman başlayacak? İşte, Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...