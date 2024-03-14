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Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
16:17
Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti
Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan sıradışı bir deney dikkat çekiyor. Bir Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıçının iddiasına göre, suyun altında uzun süre yaşamak insanı gençleştirebilir mi? İddiaya göre, Dr. Joseph Dituri, 100 gün boyunca suyun altında yaşayarak vücudunu ve zihnini gençleştirdiğini öne sürdü.