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Haberler Yaşam Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:17

Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti

Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan sıradışı bir deney dikkat çekiyor. Bir Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıçının iddiasına göre, suyun altında uzun süre yaşamak insanı gençleştirebilir mi? İddiaya göre, Dr. Joseph Dituri, 100 gün boyunca suyun altında yaşayarak vücudunu ve zihnini gençleştirdiğini öne sürdü.

Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti

Dr. Joseph Dituri, Florida'nın Key Largo bölgesinde, 30 fit derinliğindeki yüksek basınçlı bir ortamda 100 gün geçirerek rekor kırdı. Bu rekor sonrasında ise bazı iddialarda bulundu.

Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti

Bu sıradışı deneyi gerçekleştiren Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıçlarından Dr. Joseph Dituri günlerce süren özel bir su altı eğitimi sonrasında suyun altında yaşamaya başladı. Günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını suyun altında gerçekleştirerek vücudunu suyun yaşam kaynağı olarak kabul etti.

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Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti

İddiaya göre, 100 gün boyunca bu şekilde yaşayan Dr. Joseph Dituri, yaşlanma sürecini tersine çevirdiğini ve 20 yıl gençleştiğini iddia etti.

Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti

Yaptığı kan testlerinde, tüm iltihap belirteçlerinde yüzde 50 azalma olduğunu söyleyen Dr. Dituri, kanında sahip olması gerekenden 17 kat daha fazla kök hücre olduğunu bildirildi.

Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti

Ancak, bu iddia bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem olmaktan uzak. Uzmanlar, uzun süre su altında yaşamanın ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve insan vücudunun su altında uzun süre kalması için evrimleşmediğini belirtiyorlar.

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