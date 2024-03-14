Suya Gömülü Gençlik Arayışı: 100 Gün Boyunca Suyun Altında Yaşayarak 20 Yıl Gençleştiğini İddia Etti

Bu sıradışı deneyi gerçekleştiren Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıçlarından Dr. Joseph Dituri günlerce süren özel bir su altı eğitimi sonrasında suyun altında yaşamaya başladı. Günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını suyun altında gerçekleştirerek vücudunu suyun yaşam kaynağı olarak kabul etti.