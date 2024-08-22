Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar, kaç TL? İşte, üyelik ekran bilgisi!

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?

7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunulan TRT Tabii platformu ücretsiz olarak kullanılabiliyor. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Tüm bu içeriklere ve üyelere özel seçeneklere tabii Premium paketi ile 99 TL'ye sahip olunacak.

Oldukça iddialı girdiği yeni dönemde tabii; orijinal yapımların, klasikleşen TRT dizilerinin, tüm TRT kanallarının canlı yayınlarının, ses getiren film, dizi ve belgesellerin, 20.000 saati aşkın özenle seçilmiş içeriklerin yer aldığı, reklamsız izleme keyfi sunan bir üyelik paketini de devreye sokacak.