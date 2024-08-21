Giriş Tarihi: 21.08.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
06:02
Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Üyelik açma ekranı ile Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar?
Bir yılı aşkın bir süre önce yayın hayatına başlayan dijital platform Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarına ev sahipliği yapıyor. TRT'nin dijital platformu Tabii Premium özellikleriyle kullanıcılara sunuldu. Peki, TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli mi oldu? Tabii Premium özellikleri neler, kaç TL? İşte, Tabii canlı izle ve üyelik ekranı girişi!