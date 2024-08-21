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Giriş Tarihi: 21.08.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 06:02

Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Üyelik açma ekranı ile Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar?

Bir yılı aşkın bir süre önce yayın hayatına başlayan dijital platform Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarına ev sahipliği yapıyor. TRT'nin dijital platformu Tabii Premium özellikleriyle kullanıcılara sunuldu. Peki, TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli mi oldu? Tabii Premium özellikleri neler, kaç TL? İşte, Tabii canlı izle ve üyelik ekranı girişi!

Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Üyelik açma ekranı ile Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar?

TRT Tabii Premium özellikleri gündemde. UEFA maçlarının yayınlandığı dijital platformda farklı bir soluk getirmeyi hedefleyen uygulama için Tabii Premium özellikleri ve fiyatları merak ediliyor. Tabii, 30'dan fazla orijinal yapımıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Tabii ücretli mi oldu? Tabii Premium özellikleri neler, kaç TL? Tabii canlı izle ve üyelik ekranı girişi!

Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Üyelik açma ekranı ile Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar?

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?

7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunulan TRT Tabii platformu ücretsiz olarak kullanılabiliyor. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz.

Tüm bu içeriklere ve üyelere özel seçeneklere tabii Premium paketi ile 99 TL'ye sahip olunacak

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Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Üyelik açma ekranı ile Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar?

Oldukça iddialı girdiği yeni dönemde tabii; orijinal yapımların, klasikleşen TRT dizilerinin, tüm TRT kanallarının canlı yayınlarının, ses getiren film, dizi ve belgesellerin, 20.000 saati aşkın özenle seçilmiş içeriklerin yer aldığı, reklamsız izleme keyfi sunan bir üyelik paketini de devreye sokacak.

Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Üyelik açma ekranı ile Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar?

İstenilen yer ve zamanda mobilde, web'de ve akıllı televizyonlarda yüksek kalitede ulaşılabilen bu Premium içerik paketine ayda 99 TL'ye sahip olunabilecek. Bu pakette (canlı TV kanalları hariç) tüm içerikleri reklamsız izleme, TV kanallarını 24 saat geri alıp izleme, içerikleri indirip çevrimdışı izleme özellikleri ve yüksek kaliteli görüntü seçeneği sunulacak. Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız, TRT Radyo 1 ve tabii üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Bu turnuvalardaki yabancı takımların tüm maçlarına ise tabii Premium paketiyle erişim sağlanabilecek.

Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Üyelik açma ekranı ile Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar?

Ayrıca tabii'nin ücretsiz bir versiyonu da sunulacak. Bu ücretsiz abonelikle, kullanıcılar TRT kanallarının canlı yayınlarına, TRT'nin güncel ve arşiv içeriklerine reklamlı olarak erişebilecek.

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